В центре Челябинска на месте недостроя возведут 30-этажный ЖК с эксплуатируемой крышей

На втором этапе построят детский сад на 160 мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возле торгового центра на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской построят 30-этажный многоквартирный дом с автостоянкой и эксплуатируемой кровлей. Ранее там располагался недостроенный ЖК Княжеский. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Многоквартирный дом со встроено-пристроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска. Положительное заключение», — сообщается в документации.

Возводить новый жилой комплекс будет застройщик СЗ «БМ-Групп». Девелопер планирует построить дом до 30 этажей с эксплуатируемой кровлей с объектами обслуживания жилой застройки, а также с подземным и надземным паркингом на 300-400 машиномест. Общая площадь дома составит до 290 тысяч квадратных метров. На втором этапе построят детский сад на 160 мест.

Продолжение после рекламы