В Челябинске прогремели взрывы
23 октября 2025 в 00:13
Жители Ленинского района сообщают о хлопках
Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt
В Челябинске жители Ленинского района сообщают о взрывах в небе. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Росно в 23:45 в небе раздались хлопки. Затем включили сирену. На небе появилось облако дыма», — рассказывают жители URA.RU.
Редакция URA.RU выясняет обстоятельства. Запрос был направлен в пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
