В Челябинске прогремели взрывы

23 октября 2025 в 00:13
Жители Ленинского района сообщают о хлопках

Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt

В Челябинске жители Ленинского района сообщают о взрывах в небе. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Росно в 23:45 в небе раздались хлопки. Затем включили сирену. На небе появилось облако дыма», — рассказывают жители URA.RU.

Редакция URA.RU выясняет обстоятельства. Запрос был направлен в пресс-службу ГУ МЧС по региону. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

  • Гражданин Российской Федерации
    23 октября 2025 01:08
    Ну что понеслась? Всё будет хорошо! Всем крепкого здоровья и чистого неба над головой, Братья и Сёстры!
