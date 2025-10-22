Челябинский губернатор Текслер: на предприятии Копейска произошел взрыв, есть жертвы

Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Губернатор Текслер: на предприятии Копейска произошел взрыв, есть жертвы
23 октября 2025 в 00:29
Взрывы прогремели в Копейске

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь на 23 октября в Копейске, городе-спутнике Челябинска, прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что это произошло на одном из предприятий, есть жертвы.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы», — отметил Текслер.

На место происшествия были направлены все экстренные службы, организована работа оперативного штаба. Опасности для населения и гражданской инфраструктуры отсутствуют. Глава региоа подчеркнул, что данные будут обновляться по мере поступления новой информации.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

