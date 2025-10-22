Челябинский губернатор Текслер: на предприятии Копейска произошел взрыв, есть жертвы
Взрывы прогремели в Копейске
В ночь на 23 октября в Копейске, городе-спутнике Челябинска, прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что это произошло на одном из предприятий, есть жертвы.
«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы», — отметил Текслер.
На место происшествия были направлены все экстренные службы, организована работа оперативного штаба. Опасности для населения и гражданской инфраструктуры отсутствуют. Глава региоа подчеркнул, что данные будут обновляться по мере поступления новой информации.
