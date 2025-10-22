Алексей Текслер: версия прилета БПЛА на челябинский завод не подтверждается
Атака БПЛА пока не подтверждается
Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper
Атака БПЛА на предприятие под Челябинском пока не подтверждается. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — сообщил Текслер. Взрывы проремели на заводе в Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 23 октября.
Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают все экстренные службы. По предварительным данным от завода, там погибли четыре сотруднкиа, еще несколько человек пострадали. URA.RU ведет трансляцию событий.
