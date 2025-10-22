Форварды челябинского «Трактора» вошли в молодежную сборную страны
Степан Горбунов и Андрей Матюшин — в сборной России U20
Молодые форварды системы «Трактора» приглашены для участия в молодежном «Кубке Будущего» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба черно-белых.
«Нападающие „Трактора“ Степан Горбунов и Андрей Матюшин вошли в молодежную сборную игроков до 20 лет. Хоккеисты представят сборную Россию U20 на международном турнире „Кубок будущего“, который пройдет в Петербурге», — заявляет пресс-служба ХК «Трактор»
С 6 по 9 ноября 2025 года Санкт-Петербург примет четвертый турнир «Кубок Будущего», который состоится на базе спортивного комплекса «Юбилейный». В мероприятии примут участие традиционные команды: молодежная и юниорская сборные России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.
На льду встретятся наиболее перспективные молодые хоккеисты, представляющие будущее российского хоккея. В состав молодежной сборной вошли спортсмены, обладающие опытом выступлений на высшем уровне, а юниорскую команду представят игроки, стремительно набирающие форму и уже проявившие себя на национальной арене.
