Губернатор Текслер: четыре человека погибли в результате взрыва в Копейске
23 октября 2025 в 00:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По предварительной информации, в результате взрыва на предприятии в Челябинской области погибло четыре человека. Несколько пострадало. Прилета БПЛА не подтверждается.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал