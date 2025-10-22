Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Текслер: на предприятии в Копейске во время взрыва погибло четыре человека

23 октября 2025 в 00:57
На месте работают все экстренные службы

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 23 октября прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека. Еще несколько пострадало», написал Текслер в telegram-канале.

Также губернатор отметил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается. Ранее глава региона сообщал, что на место происшествия направлены экстренные службы и организована работа оперативного штаба.

