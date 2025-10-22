Текслер: на предприятии в Копейске во время взрыва погибло четыре человека
На месте работают все экстренные службы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 23 октября прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека.
«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека. Еще несколько пострадало», написал Текслер в telegram-канале.
Также губернатор отметил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается. Ранее глава региона сообщал, что на место происшествия направлены экстренные службы и организована работа оперативного штаба.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.