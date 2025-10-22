Губернатор Текслер: информация о прилете БПЛА не подтверждается
23 октября 2025 в 00:51
В настоящее время сведения об атаке БПЛА на предприятие в Копейске не подтверждаются. Об этом проинформировал губернатор Челябинской области Текслер.
