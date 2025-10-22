Челябинский суд снял наказание с арендатора берегов на озере Тургояк

Суд отменил представление прокуратуры к арендатору лесного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области снял наказание с компании «Озеро Тургояк», с которой челябинские власти требуют 64 млн рублей. Как следует из материалов дела, нарушение отмечала природоохранная прокуратура.

«Признать недействительным представление Челябинской природоохранной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечено в решении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Представление надзорный орган выставил в июне 2024 года. Прокуратура отмечала, что фирма нарушила договор аренды и правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. По мнению ведомства, бизнесмены повредили плодородный слой почвы, сняв его и переместив.

Суд удовлетворил требования компании, признав недействительными выводы прокуратуры. С Минфина РФ в пользу «Озеро Тургояк» арбитраж взыскал судебные расходы. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Параллельно с этим спором Главное управление координации развития туризма региона продолжает требовать с компании 64,5 млн рублей, выделенных в виде субсидий в 2023-2024 годах. Иск поступил в суд в апреле. Деньги компания брала на строительство глэмпингов.