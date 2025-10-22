Челябинский суд снял наказание с арендатора берегов на озере Тургояк
Суд отменил представление прокуратуры к арендатору лесного участка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Арбитражный суд Челябинской области снял наказание с компании «Озеро Тургояк», с которой челябинские власти требуют 64 млн рублей. Как следует из материалов дела, нарушение отмечала природоохранная прокуратура.
«Признать недействительным представление Челябинской природоохранной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечено в решении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Представление надзорный орган выставил в июне 2024 года. Прокуратура отмечала, что фирма нарушила договор аренды и правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. По мнению ведомства, бизнесмены повредили плодородный слой почвы, сняв его и переместив.
Суд удовлетворил требования компании, признав недействительными выводы прокуратуры. С Минфина РФ в пользу «Озеро Тургояк» арбитраж взыскал судебные расходы. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.
Параллельно с этим спором Главное управление координации развития туризма региона продолжает требовать с компании 64,5 млн рублей, выделенных в виде субсидий в 2023-2024 годах. Иск поступил в суд в апреле. Деньги компания брала на строительство глэмпингов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к истцу и ответчику. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!