Магнитогорец открыл стрельбу в баре, чтобы отбиться от трех пьяных девушек

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, мужчина выстрелил из сигнального пистолета в воздух, чтобы отбиться от трех пьяных девушек из бара. Подробности инцидента рассказали в охранном предприятии «Право роста».

«Сегодня ночью кнопку SOS нажали в одном из баров нашего города, там три девушки в состоянии опьянения набросились на мужчину. Мужчина достал сигнальный пистолет ПМ Макаров и выстрелил в воздух». — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина не раз просил девушек не распускать руки, но пьяные женщины не оставляли его в покое. Тогда он вышел на улицу, но и тут его догнали. Мужчина произвел выстрел в воздух, чтобы девицы отстали от него. В баре нажали тревожную кнопку.

