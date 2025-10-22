Магнитогорец открыл стрельбу в баре, чтобы отбиться от трех пьяных девушек
Мужчина пытался отбиться от пристававших женщин (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, мужчина выстрелил из сигнального пистолета в воздух, чтобы отбиться от трех пьяных девушек из бара. Подробности инцидента рассказали в охранном предприятии «Право роста».
«Сегодня ночью кнопку SOS нажали в одном из баров нашего города, там три девушки в состоянии опьянения набросились на мужчину. Мужчина достал сигнальный пистолет ПМ Макаров и выстрелил в воздух». — уточнили в пресс-службе ведомства.
Мужчина не раз просил девушек не распускать руки, но пьяные женщины не оставляли его в покое. Тогда он вышел на улицу, но и тут его догнали. Мужчина произвел выстрел в воздух, чтобы девицы отстали от него. В баре нажали тревожную кнопку.
Экипаж охранного предприятия изъял оружие до приезда сотрудников полиции. Все участники инцидента были отправлены в отдел полиции.
