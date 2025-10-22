Главу Варненского района Моисеева попросили не уходить в отставку досрочно

Константин Моисеев останется на своем посту до конца полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Варненского района Челябинской области Константин Моисеева отказался от досрочной отставки. Это произошло после того, как местное собрание депутатов отказалось голосовать за его отставку

«Депутаты отказались голосовать за досрочную отставку главы. Он забрал поданное заявление», — рассказали URA.RU в собрании. Моисеев останется на посту главы, пока в должность не вступит новый руководитель муниципалитета.

В настоящее время оформляется документация по преобразованию района в округ. Конкурс объявлен на главу муниципального округа, итоги будут подведены 25 ноября. Моисеев в конкурсе участвовать не будет.

Заявление об отставке Моисеев подал в собрание депутатов 15 октября. Он руководит районом с ноября 2015 года. До этого он работал в сфере здравоохранения. Начинал, где врачом-стоматологом, потом стал главврачом Варненской районной больницы. При нем муниципалитет считался одним из самых благополучных в регионе.