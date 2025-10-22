В Челябинске назначили главного архитектора
Сейчас Силина совмещает две должности
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Главным архитектором Челябинска назначена бывший главный художник города Екатерина Силина. Информация об этом размещена на сайте городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию.
«Силина Екатерина Николаевна, заместитель начальника Управления, главный архитектор», — говорится на официальном сайте Управления архитектуры. На этом посту Силина сменила Павла Крутолапова, который покинул пост в 2023 году. Его полномочия временно исполняла Ольга Никитина.
