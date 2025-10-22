Туристка продолжает находиться в больнице в Юрюзани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Состояние челябинской туристки Полины Захаровой, которую четыре дня искали около горы Иремель, сейчас оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской части районной больницы города Катав-Ивановск Инна Мардамай.

«Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Врачи больницы города Юрюзань оказывают всю необходимую медицинскую помощь, поддерживают связь с коллегами из Челябинской областной больницы», — сообщила Мардамай, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона в telegram-канале.

Захарова пропала 18 октября. В поход на гору Иремель она отправилась в составе туристической группы, но позднее отделилась, чтобы пройти другим маршрутом. 43-летнюю женщину нашли спустя четыре дня волонтеры в районе Тыгынских болот. Туристка услышала звук квадроцикла и пошла на него.

