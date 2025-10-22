Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

Челябинцы стали втрое чаще строить бани в своих домах

22 октября 2025 в 15:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Также услуги банщика в регионе стали популярнее в 2,7 раза

Также услуги банщика в регионе стали популярнее в 2,7 раза

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на строительство сибирских бань вырос на 31%. Также у челябинцев заметно увеличился интерес к финским саунам, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Еще челябинцев стали заметно чаще интересовать банные процедуры. Так, интерес к купанию в банных чанах — больших металлических купелях на открытом воздухе — вырос в 3,4 раза. Услуги банщика стали популярнее в 2,7 раза, услуги парильщика — на 98%, а услуги пармастера — на 78%», — сообщается на сайте.

Также челябинцы в 2,7 раз чаще стали заказывать пилинги и церемонии парения. Как отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, высокий спрос на строительство сибирских бань говорит о том, что челябинцы по-прежнему предпочитают традиционные форматы отдыха. Они выбирают парные процедуры не только для очищения, но также для расслабления и укрепления здоровья во время холодов.

Продолжение после рекламы

Особенностью сибирских бань является то, что они нагреваются при помощи печей-каменок, в которые вмурованы котлы с водой и имеется место для камней. Также в них есть специальные кедровые, сосновые или дубовые полки для мочалок, веников, аромамасел, трав, ковшей и других банных аксессуаров. Скамейки и тазы в таких банях изготавливают из кедра. Часто используют и сибирские травы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал