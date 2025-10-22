Челябинцы стали втрое чаще строить бани в своих домах

Также услуги банщика в регионе стали популярнее в 2,7 раза Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на строительство сибирских бань вырос на 31%. Также у челябинцев заметно увеличился интерес к финским саунам, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Еще челябинцев стали заметно чаще интересовать банные процедуры. Так, интерес к купанию в банных чанах — больших металлических купелях на открытом воздухе — вырос в 3,4 раза. Услуги банщика стали популярнее в 2,7 раза, услуги парильщика — на 98%, а услуги пармастера — на 78%», — сообщается на сайте.

Также челябинцы в 2,7 раз чаще стали заказывать пилинги и церемонии парения. Как отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, высокий спрос на строительство сибирских бань говорит о том, что челябинцы по-прежнему предпочитают традиционные форматы отдыха. Они выбирают парные процедуры не только для очищения, но также для расслабления и укрепления здоровья во время холодов.

