В Челябинске владелец популярной рюмочной и пивного бара открывает боулинг
Новый боулинг в центре Челябинска откроют осенью
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинске откроется боулинг-бар «Боули» от владельцев баров Hoppy Mondays и «Дом Галеева». Заведение планируют открыть до конца осени.
«Подсмотрели за обновлениями в боулинге: на месте уже все стулья, металлическая барка и шторы для бильярдных столов. Так и представляется, как мы уже бросаем разноцветные шары и веселимся», — сообщает руководство заведения в соцсетях.
В помещении уже расставлена основная мебель, закончен косметический ремонт и установлены дорожки для игры. Согласно соцсетям, там планируются другие зоны активного отдыха и бар. Точное место и дата открытия пока не уточняются, однако боулинг обещают открыть «в пяти минутах от всех заведений» владельцев, находящихся в центре.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!