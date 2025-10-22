В Челябинске владелец популярной рюмочной и пивного бара открывает боулинг

Новый боулинг в центре Челябинска откроют осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске откроется боулинг-бар «Боули» от владельцев баров Hoppy Mondays и «Дом Галеева». Заведение планируют открыть до конца осени.

«Подсмотрели за обновлениями в боулинге: на месте уже все стулья, металлическая барка и шторы для бильярдных столов. Так и представляется, как мы уже бросаем разноцветные шары и веселимся», — сообщает руководство заведения в соцсетях.