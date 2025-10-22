Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В Челябинске владелец популярной рюмочной и пивного бара открывает боулинг

В центре Челябинска откроют новый боулинг-бар
22 октября 2025 в 17:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новый боулинг в центре Челябинска откроют осенью

Новый боулинг в центре Челябинска откроют осенью

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске откроется боулинг-бар «Боули» от владельцев баров Hoppy Mondays и «Дом Галеева». Заведение планируют открыть до конца осени.

«Подсмотрели за обновлениями в боулинге: на месте уже все стулья, металлическая барка и шторы для бильярдных столов. Так и представляется, как мы уже бросаем разноцветные шары и веселимся», — сообщает руководство заведения в соцсетях.

В помещении уже расставлена основная мебель, закончен косметический ремонт и установлены дорожки для игры. Согласно соцсетям, там планируются другие зоны активного отдыха и бар. Точное место и дата открытия пока не уточняются, однако боулинг обещают открыть «в пяти минутах от всех заведений» владельцев, находящихся в центре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал