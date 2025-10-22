Минфин РФ подтвердил планы продать госпакет челябинской ЮГК в 2025 году

ЮГК сменит собственника до конца 2025 года, рассчитывают в Минфине РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Минфин РФ сохранил планы продать государственный пакет акций холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в 2025 году. Как заявил замминистра Алексей Моисеев, ведутся переговоры с потенциальным покупателем.

«Продажу госпакета ЮГК по-прежнему ждем до конца этого года», — сказал Моисеев. Заявление он сделал на Втором форуме Мосбиржи по корпоративному управлению «Фундамент нового роста».

Как передал ТАСС, до сделки потребуется провести аудит, чтобы оценить активы компании. Моисеев добавил, что угольный бизнес компании находится в тяжелом финансовом состоянии.

Восьмой апелляционный арбитражный суд взыскал с бывших владельцев ЮГК 783,6 млн рублей. Заплатить придется Андрею Звягинцеву, Константину Струкову и его дочери Евгении Кузнецовой. Ответить бенефициарам пришлось, поскольку подконтрольная ЮГК «Шахта им. Дзержинского» недополучила доходы. Процесс инициировали налоговики.

Миноритарии золотодобывающего холдинга могут получить оферту от будущего собственника. Об этом в настоящее время власти договариваются.