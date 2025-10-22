В проекте платных парковок в Челябинске применят только отечественные решения
Платные парковки обещали запустить в Челябинске 1 июня 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В проекте «умных» парковок в Челябинске будут применены исключительно отечественные решения, подобные тем, которые используются в десяти городах страны. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Росатом», чья дочерняя компания выиграла контракт на оборудование платных парковок.
«В проекте будут применены исключительно отечественные решения. Технологии „Росатом Инфраструктурные решения“ для организации парковочного пространства используются более чем в десяти городах страны, в том числе Белгороде, Новосибирске и Екатеринбурге», — сообщила пресс-служба Госкорпорации в telegram-канале.
Контракт на оборудование платных парковок в Челябинске был заключен с московской фирмой «Городские технологии» (дочернее предприятие АО «Росатом инфраструктурные решения») в конце прошлой недели. Компания поставит и установит программно-аппаратные комплексы фотофиксации собственного производства. «Также установит программное обеспечение, разработает интернет-портал и мобильное приложение для жителей», — добавили там.
До запуска парковок необходимо обсудить, у каких категорий граждан будут льготы на их оплату, отметил ранее глава Челябинска Алексей Лошкин. Он попросил обязательно проработать вопрос и применить в Челябинске лучшие практики других городов в данном вопросе.
Проект платных парковок должен заработать в городе 1 июня 2026 года. До этого планируется полностью протестировать систему.
