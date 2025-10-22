Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в Челябинске

Студентов зовут работать на аттракционы и в кафе-мороженое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в список высокооплачиваемых предложений для студентов вошли вакансии оператора аттракциона виртуальной реальности, бариста-кассира и оператора оптовых продаж. Специалистам без опыта готовы платить от 10 до 65 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«На работу оператора аттракциона виртуальной реальности ищут тех, кто увлекается технологиями и любит делиться эмоциями. Посетителям нужно помогать в выборе игр, настройке оборудования и освоении управления в VR-пространстве. Опыт не требуется — обучение можно проходить на месте. Специалистам готовы платить от 10 до 25 тысяч рублей дважды в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Также нужен бариста-кассир в отдел кафе и мороженого. Сотрудник будет готовить десерты, напитки, а также работать с кассой и обслуживать гостей. Предлагаемая зарплата — от 36 до 43 рублей дважды в месяц. График работы — два через два по 12 часов.

