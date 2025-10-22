Суд поддержал изъятие автомобиля бизнес-класса у главы Ашинского района Сергеева
Арбитражный суд запретил Сергееву ездить на машине бизнес-класса
Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение прокуратуры об изъятии автомобиля бизнес-класс Toyota Avalon у главы Ашинского района Вадима Сергеева. Об этом сообщила пресс-служба суда. Машина была куплена в обход запрета на допуск товаров из иностранных государств.
«Арбитражный суд Челябинской области исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Договоры купли-продажи и аренды автомобиля, заключенных администрацией Ашинского муниципального района с подведомственным ООО „Коммунальный сервис“, признаны недействительными (ничтожными)», — сообщила пресс-служба суда в telegram-канале.
Иностранная машина бизнес-класса была куплена для пользования Сергеевым через ООО «Коммунальный сервис». Для этого глава и депутаты увеличили уставной капитал компании, что было доказано в суде.
Дальше ООО «Коммунальный сервис» передал в аренду эту машину Сергееву. Аренда оплачивалась за счет средств администрации муниципального района. Подобная закупка запрещена постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2020 года, в которой прописано, что товары из иностранных государств для муниципальных нужд к приобретению не разрешены.
