Суд поддержал изъятие автомобиля бизнес-класса у главы Ашинского района Сергеева

Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение прокуратуры об изъятии автомобиля бизнес-класс Toyota Avalon у главы Ашинского района Вадима Сергеева. Об этом сообщила пресс-служба суда. Машина была куплена в обход запрета на допуск товаров из иностранных государств.

«Арбитражный суд Челябинской области исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Договоры купли-продажи и аренды автомобиля, заключенных администрацией Ашинского муниципального района с подведомственным ООО „Коммунальный сервис“, признаны недействительными (ничтожными)», — сообщила пресс-служба суда в telegram-канале.

Иностранная машина бизнес-класса была куплена для пользования Сергеевым через ООО «Коммунальный сервис». Для этого глава и депутаты увеличили уставной капитал компании, что было доказано в суде.

