Главе Локомотивного Мордвинову Путин присвоил звание заслуженного работника
Заслуги Мордвинова отметил Путин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Главе Локомотивного Челябинской области Александру Мордвинову присвоено почетное звание «Заслуженного работника местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Мордвинову Александру Михайловичу — главе Локомотивного городского округа Челябинской области», — говорится в указе Путина. Документ размещен на портале правовой информации.
Также за заслуги в области металлургии Путин присвоил почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» сталевару АО «Уральская кузница» Денису Кашмину. Звание «Заслуженный работник транспорта» присвоено водителю «Автотранспортного управления» Александру Гурьеву.
