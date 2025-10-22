В челябинском ЗСО проследят, чтобы депутаты соблюдали антикоррупционный закон
В СЗО приняты первые решения, касающиеся организации работы нового созыва областного парламента
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Законодательном собрании Челябинской области созданы две новые комиссии, которые проконтролируют соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.
«Комитет одобрил создание в структуре областного парламента двух постоянно действующих комиссий — комиссии по Регламенту и депутатской этике и комиссии, которая будет контролировать соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства», — сообщил Брагин, которого цитирует пресс-служба ЗСО в telegram-канале. Одобренное комиссией решение направлено на рассмотрение.
Выборы в Законодательное собрание Челябинской области прошли 12-14 сентября. Жители региона выбрали новый состав регионального парламента. Из 60 депутатов половину избрали в 30 одномандатных округах, а оставшихся — по партийным спискам. Вся информация о прошедших в 2025 году выборах в ЗСО Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.
