В челябинском ЗСО проследят, чтобы депутаты соблюдали антикоррупционный закон

В СЗО приняты первые решения, касающиеся организации работы нового созыва областного парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном собрании Челябинской области созданы две новые комиссии, которые проконтролируют соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

«Комитет одобрил создание в структуре областного парламента двух постоянно действующих комиссий — комиссии по Регламенту и депутатской этике и комиссии, которая будет контролировать соблюдение депутатами антикоррупционного законодательства», — сообщил Брагин, которого цитирует пресс-служба ЗСО в telegram-канале. Одобренное комиссией решение направлено на рассмотрение.