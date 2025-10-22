Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

На северо-западе Челябинска построят крупный спортивный комплекс. Карта

22 октября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Площадь участка под застройку - более 12 120 квадратных метров

Площадь участка под застройку - более 12 120 квадратных метров

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске возведут спорткомплекс площадью более 12 тысяч квадратных метровВ Челябинске на северо-западе строят крупный спортивный комплекс. Второй этап одобрила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства расположен в Курчатовском районе Челябинска. Спортивный комплекс, корпус 2, второй этап строительства. Дата заключения экспертиза — 20 октября», — сообщается на сайте госреестра.

Объект будет возведен на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Общая площадь застройки — 12 120 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка, предназначенного под строительство объекта — 24 297 000 рублей. Строительством спорткомплекса занимается Южно-Уральский технологический университет.

Продолжение после рекламы

Спорткомплекс возведут недалеко от 35 лицея - на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина

Фото: Кадастровая карта г. Челябинска

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал