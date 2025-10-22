На северо-западе Челябинска построят крупный спортивный комплекс. Карта
Площадь участка под застройку - более 12 120 квадратных метров
В Челябинске возведут спорткомплекс площадью более 12 тысяч квадратных метровВ Челябинске на северо-западе строят крупный спортивный комплекс. Второй этап одобрила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра.
«Объект капитального строительства расположен в Курчатовском районе Челябинска. Спортивный комплекс, корпус 2, второй этап строительства. Дата заключения экспертиза — 20 октября», — сообщается на сайте госреестра.
Объект будет возведен на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Общая площадь застройки — 12 120 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка, предназначенного под строительство объекта — 24 297 000 рублей. Строительством спорткомплекса занимается Южно-Уральский технологический университет.
Спорткомплекс возведут недалеко от 35 лицея - на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина
