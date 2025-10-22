Путин назначил нового посла в Лаосе
22 октября 2025 в 15:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Лаосе назначен новый российский посол. Им стал Сергей Жесткий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Одновременно российский лидер подписал указ об отзыве предыдущего дипломата, Владимира Калинина.
