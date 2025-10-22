Представители крупнейшей сети вейпшопов в Кургане объяснили причину закрытия магазинов

Сеть магазинов LC-eLectronic приостановила работу всех торговых точек из-за внеплановой проверки Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Сеть магазинов по продаже вейпов в Кургане LC-eLectronic приостановила работу всех торговых точек из-за внеплановой проверки. Об этом представители компании сообщили в официальном telegram-канале.

Причиной приостановки стала незапланированная проверка, о которой сеть не была заранее уведомлена. Руководство заверяет, что принимает все меры для скорейшего возобновления деятельности магазинов. «В наших магазинах проводится внеплановая проверка. Ситуация для нас неожиданная, но мы на связи и работаем над скорейшим восстановлением работы и ассортимента», — сообщили представители сети в том же telegram-канале.

Компания информировала клиентов о временной приостановке работы всех магазинов по техническим причинам. В сообщении говорилось, что руководство приносит извинения за доставленные неудобства и обещает вернуться в ближайшее время. Детали проверки, а также сроки возобновления деятельности магазинов пока не разглашаются.

