В Шадринске на закрытом кладбище хоронят урны с прахом

В городе Шадринске Курганской области на закрытом Васильевском кладбище допускается захоронение урн с прахом в родственные могилы. При этом требуется разрешение местных властей, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Комитет городского хозяйства напоминает жителям, что кладбище №2 (Васильевское) закрыто для захоронения. На нем возможно только погребение урн с прахом в родственные могилы и только по разрешению муниципалитета. Все захоронения тел умерших граждан возможны на единственном действующем в Шадринске кладбище №3 (Андреевское)», — указано в telegram-канале «Шадринск. Официально».

Разрешение на захоронение тел и урн выдается бесплатно в Отделе ЖКХ Комитета городского хозяйства Администрации города по адресу: ул. Пионерская, д. 15 (вход с торца). Все захоронения без разрешения являются противозаконными.

