В Шадринске на закрытом кладбище хоронят урны с прахом
Для совершения захоронения праха на закрытом кладбище требуется разрешение властей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В городе Шадринске Курганской области на закрытом Васильевском кладбище допускается захоронение урн с прахом в родственные могилы. При этом требуется разрешение местных властей, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Комитет городского хозяйства напоминает жителям, что кладбище №2 (Васильевское) закрыто для захоронения. На нем возможно только погребение урн с прахом в родственные могилы и только по разрешению муниципалитета. Все захоронения тел умерших граждан возможны на единственном действующем в Шадринске кладбище №3 (Андреевское)», — указано в telegram-канале «Шадринск. Официально».
Разрешение на захоронение тел и урн выдается бесплатно в Отделе ЖКХ Комитета городского хозяйства Администрации города по адресу: ул. Пионерская, д. 15 (вход с торца). Все захоронения без разрешения являются противозаконными.
Ранее URA.RU писало, что Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории лесного фонда вблизи поселка Чистопрудный Кетовского округа. На протяжении длительного времени здесь проводилось незаконное захоронение умерших, в результате чего возникло несанкционированное кладбище.
