Больше трети курганцев уверены, что не проживут на пенсию

Большинство курганцев рассчитывают, что их основным источником доходов на пенсии будет работа, подработка или сбережения. На помощь детей курганцы практически не рассчитывают, сообщили URA.RU в службе аналитики сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного среди экономически активного населения.

«27% курганцев считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 13% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 2%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%)», — указано в сообщении компании.

Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ. Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 25 и 30%, что значительно выше, чем среди горожан до 35 лет (17 и 23%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (17%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 5%.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще полагаются на пенсию и на работу. А респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще полагаются на личные сбережения.