Больше трети курганцев уверены, что не проживут на пенсию
Курганцы на пенсии собираются работать и подрабатывать, использовать сбережения и доходы от НПФ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Большинство курганцев рассчитывают, что их основным источником доходов на пенсии будет работа, подработка или сбережения. На помощь детей курганцы практически не рассчитывают, сообщили URA.RU в службе аналитики сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного среди экономически активного населения.
«27% курганцев считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 13% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 2%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%)», — указано в сообщении компании.
Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ. Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 25 и 30%, что значительно выше, чем среди горожан до 35 лет (17 и 23%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (17%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 5%.
Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще полагаются на пенсию и на работу. А респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще полагаются на личные сбережения.
По данным регионального отделения Социального фонда России, в Курганской области в октябре 2025 года насчитывается 31,6 тысячи работающих пенсионеров, что на семь тысяч меньше, чем в 2023 году. Всего страховую пенсию по старости получают 212,2 тысячи человек, а средний размер выплаты составляет 23,2 тысячи рублей. Для неработающих пенсионеров с низким доходом предусмотрена региональная социальная доплата.
- Татьяна22 октября 2025 14:20Почему нельзя прожить на пенсию? Очень даже можно. Только плохо и недолго. Статистика по Кургану не даст соврать