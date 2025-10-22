В Кургане приостановлено дело бывшего зятя Богомолова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский горсуд приостановил уголовное дело по обвинению в двойном убийстве в отношении московского бизнесмена Олега Дубова. Причина — бывший зять первого курганского губернатора Олега Богомолова заключил контракт с Минобороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«В суд поступили оригиналы документов о заключении контракта о военной службе. В тот же день было вынесено постановление о приостановлении уголовного дела в отношении Дубова Олега Владимировича», — объявил судья Сергей Лушников.

Дубова следствие считает причастным к расстрелу отца и сына Исабека и Юрика Шароянов в декабре 1993 года в Кургане. Вторым обвиняемым является спортсмен Олег Урюпин. Он якобы был одним из лидеров спортивной группировки «Локомотив» и мог дать приказ об убийстве Шароянов. Его также обвиняют в попытках покушения на семью Шароянов в 1993 году и курганца Алексея Князева в 1995 году. Дело Урюпина будет рассматриваться судом присяжных заседателей. В настоящее время идет отбор кандидатов в коллегию.

Урюпин и Дубов уже прошли через один судебный процесс по делу о двойном убийстве. В мае 2025 года присяжные вынесли им оправдательный приговор, который был отменен в апелляционном заседании из-за нарушений. Свою вину оба фигуранта дела не признавали.