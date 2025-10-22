Доктора и кандидаты наук: самые образованные депутаты курганской облдумы. Список
В составе курганской облдумы восемь депутатов имеют ученые степени
В новом составе Курганской областной думы — не только предприниматели и промышленники, но и политики, имеющие ученые степени. Среди 34 депутатов сразу несколько имеют степени кандидатов и докторов наук в самых разных областях — от сельского хозяйства до юриспруденции. URA.RU составило список самых образованных парламентариев региона.
Федор Ярославцев — кандидат сельскохозяйственных наук, председатель комитета по аграрной политике и природным ресурсам. Его опубликованная научная диссертация посвящена вопросам зоотехнии, кормления и технологиям животноводства;
Марат Исламов — кандидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук, руководитель агрохолдинга «Кургансемена»;
Алексей Кубасов — кандидат сельскохозяйственных наук, директор агрокомплекса «Куликов Родник»;
Владимир Семенов — кандидат медицинских наук, начальник госпиталя ветеранов войн. Защитил диссертацию на тему физиологической потребности в двигательной активности у пожилых людей;
Виктор Зырянов — кандидат педагогических наук, лидер регионального отделения КПРФ;
Ольга Баланчук — кандидат педагогических наук, руководитель штаба общественной поддержки;
Вячеслав Немиров — кандидат сельскохозяйственных наук, глава ЗАО «Картофель»;
Игорь Прозоров — кандидат юридических наук, экс-спикер гордумы, ныне руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Ранее URA.RU писало, что обновленный восьмой созыв Курганской областной думы пополнился 16 новичками. Среди них — бизнесмены, руководители крупных компаний и представители социальной сферы. Выборы в региональный парламент проходили 13-14 сентября.
