В составе курганской облдумы восемь депутатов имеют ученые степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом составе Курганской областной думы — не только предприниматели и промышленники, но и политики, имеющие ученые степени. Среди 34 депутатов сразу несколько имеют степени кандидатов и докторов наук в самых разных областях — от сельского хозяйства до юриспруденции. URA.RU составило список самых образованных парламентариев региона.

Федор Ярославцев — кандидат сельскохозяйственных наук, председатель комитета по аграрной политике и природным ресурсам. Его опубликованная научная диссертация посвящена вопросам зоотехнии, кормления и технологиям животноводства;

Марат Исламов — кандидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук, руководитель агрохолдинга «Кургансемена»;

Продолжение после рекламы

Алексей Кубасов — кандидат сельскохозяйственных наук, директор агрокомплекса «Куликов Родник»;

Владимир Семенов — кандидат медицинских наук, начальник госпиталя ветеранов войн. Защитил диссертацию на тему физиологической потребности в двигательной активности у пожилых людей;

Виктор Зырянов — кандидат педагогических наук, лидер регионального отделения КПРФ;

Ольга Баланчук — кандидат педагогических наук, руководитель штаба общественной поддержки;

Вячеслав Немиров — кандидат сельскохозяйственных наук, глава ЗАО «Картофель»;

Игорь Прозоров — кандидат юридических наук, экс-спикер гордумы, ныне руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению.