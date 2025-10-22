Сталинара Шляхова больше 50 лет работает директором школы в Курганской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Директор Утичевской школы Курганской области Сталинара Шляхова 22 октября отмечает 92-летие. Она возглавляет школу в Мокроусовском округе больше полувека. На празднике в Кургане ветеран педагогического труда пожелала молодым педагогам здоровья, спокойствия и выдержки. О легендарном учителе и руководителе — материал URA.RU.

72 года в профессии

Для курганского педагогического сообщества Сталинара Ефимовна по ‑настоящему знаковая фигура. Шляхова родилась 22 октября 1933 года. С детва мечтала стать учителем. Окончила Петуховское педучилище и заочно Шадринский пединститут. В этом году она 72 раз отметила День учителя. «Здоровье отличное, самочувствие отличное, праздник прекрасный. Я его встречаю 72-ой год. Я еще работаю, поэтому ветераном себя не считаю. И буду дальше продолжать работать. Молодым педагогам (желаю) здоровья, спокойствия, и главное выдержки с нашим поколением. А дети вообще хорошие», — сказала она на торжественном мероприятии.

Педагог и управленец

Утичевская школа отличается устойчивыми результатами, в том числе стопроцентной успеваемостью детей. В практику внедрена модель предпрофильной подготовки. Почти половина учеников (46%) регулярно участвуют в олимпиадах и конкурсах разных уровней. Для Сталинары Ефимовны принципиально важно, чтобы каждый ребенок нашел свои талант.

Учебное заведение — образец порядка и уюта. Пришкольный участок не только снабжает столовую свежими овощами, но и помогает другим учреждениям района. В основе работы — духовно‑нравственное, экологическое и трудовое воспитание: эти «три кита» определяют подход Шляховой к школе и детям.

«Дружба»: школьная бригада с историей

В 1979 году здесь появилась ученическая бригада «Дружба». Летом школьники занимались овощеводством, зимой — ухаживали за телятами под руководством педагогов и специалистов колхоза. За успехи ребята получали путёвки по стране, становились призёрами конкурсов трудовых объединений. Школа была отмечена техникой — трактором, мотоблоком, а также областной грамотой с подарком.

Признание и звания

Сталинара Шляхова (на фото в середине) приняла участие в торжественном мероприятии в честь Дня учителя в Кургане Фото: Департамент образования и науки Курганской области