В Тюмени на хоккейный матч не пустили инвалида из Кургана
Матч проходил в Тюмени 19 октября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На хоккейный матч тюменской команды «Рубин» и курганского «Зауралья» не пустили часть болельщиков, которые приехали посмотреть соревнование хоккеистов. Среди них был и молодой парень-инвалид. Об этом курганские болельщики написали в своих социальных сетях.
«Очень неприятная ситуация произошла в Тюмени с нашими выездными болельщиками в минувшее воскресенье. Был в этой истории один парень. То, что его не пустили, вызвало у нас абсолютное негодование! Парень — инвалид. Он хоть и ходит на своих двоих, но изрядно хромает. И это стало причиной, почему его не пустили сотрудники безопасности», — отметили курганцы в соцсетях. Всего вслед за своей командой в Тюмень приехали 24 человека из Кургана.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе ХК «Рубин», такая ситуация действительно была. Поначалу, на матч прошли 22 человека приезжих. Однако еще двое не прошли контроль службы безопасности. Согласно информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения. По регламенту на входе сотрудники полиции имеют право не пропустить на массовые мероприятия людей, выпивших алкоголь.
Интересно, что несколько лет назад произошла зеркальная ситуация. Тюменские фанаты приехали на матч в Курган, однако часть из них не пропустили. Тогда тюменцы также употребили алкоголь.
Ранее тренер по хоккею из Тюмени планировал организовать тренировочные сборы для своих подопечных, взял у родителей воспитанников денежные средства, однако не вернул их, потратив полученные деньги на застолье в баре. Ситуацией занимается полиция.
- Спорт и алкоголь? Странно22 октября 2025 14:36Подождите, подождите, минутку! Что значит Очень неприятная ситуация??? По вашему охранники врут? Наверняка водкой разило за километр. Они многих повидали, и видят сразу, кто трезвый, кто хромой, косой, убогий. Не думаю что трезвого инвалида они бы развернули. Казалось бы хоккей, серьезный вид спорта, а фанаты, или кто вы там, болельщики, через одного алкоголики. И ведь времени хватает разъезжать по городам, и ещё и бухать успевают. Федерация хоккея, или кто вы там, лига, вы следите за своими фанатами, вовлекайте их в спорт, а то посмотришь на них, так слезы наворачиваются.