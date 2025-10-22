Путин присвоил почетное звание работнику курганского завода
Президент подписал указ о присвоении госнаград и почетных званий
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Сотруднику акционерного общества «АК „Корвет“ Леониду Еремину присвоено звание „Заслуженный машиностроитель Российской Федерации“. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на правовом портале.
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание „Заслуженный машиностроитель Российской Федерации“ Еремину Леониду Григорьевичу — начальнику цеха акционерного общества „Акционерная компания „Корвет““, Курганская область», — написано в Указе президента РФ от 22 октября 2025 года.
По данным из открытых источников, Леонид Еремин имеет почетную грамоту правительства Курганской области. Награду он получил в 2004 году за высокие производственные показатели и в связи с 40-летием основания завода. Тогда он трудился на АК «Корвет» в должности директора по производству.
Завод «Корвет» — один из лидеров производства нефтегазового оборудования России. Основан в 1964 году, за последние десятилетия на заводе проведена полная реконструкция и техническое переоснащение. Выпускаемое оборудование по техническим, эксплуатационным параметрам, экологической безопасности соответствует лучшим мировым образцам.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!