Суды с застройщиком, замена «Жизньмарт» в Кургане: главные новости за 22 октября

Курганский городской суд приостановил рассмотрение уголовного дела по обвинению в двойном убийстве в отношении московского бизнесмена Олега Дубова. Причина — заключение контракта с Министерством обороны. Бывший зять экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова Дубов подозревается в причастности к расстрелу отца и сына Исабека и Юрика Шароянов в 1993 году. Второе дело рассматривается судом присяжных заседателей, где обвиняемым является спортсмен Олег Урюпин. О других событиях в Кургане за 22 октября — в дайджесте URA.RU.

На месте «Жизньмарт» в Кургане открылся новый магазин-закусочная

В Кургане на месте бывшего магазина «Жизньмарт» открылся новый магазин-закусочная. Владельцы решили выйти из сети и продолжить работу в самостоятельном формате. В заведении сохранились некоторые элементы интерьера, но ассортимент товаров изменился. Теперь здесь можно купить кофе, выпечку, азиатские закуски и другие продукты.

Избирком Курганской области формирует новый состав ТИКов

Избирательная комиссия Курганской области начала процесс формирования составов территориальных избирательных комиссий (ТИК) нового созыва, которые будут работать с 2025 по 2030 годы. В регионе будет сформировано 27 ТИК, по одной в каждом муниципальном округе и две в Кургане. Прием предложений по кандидатурам начался 20 октября и продлится до 18 ноября.

Чем известен активист Шулятьев, подозреваемый в участии в террористическом сообществе

Житель Звериноголовского округа Андрей Шулятьев арестован по подозрению в участии в террористическом сообществе. Местные жители знают его как трудолюбивого и отзывчивого человека, который занимался разведением рыбы и помогал одиноким старикам. Супруга Шулятьева утверждает, что не знает о какой-либо противозаконной деятельности мужа. Ранее Шулятьев был активным участником антиуранового движения.

Курганцы массово судятся с застройщиком «Брусника»

Жильцы элитного дома на улице Коли Мяготина в Кургане подали более 50 жалоб на компанию-застройщика «Брусника» из-за проблем с качеством строительства. Люди требуют устранить дефекты и компенсировать материальный и моральный вред. В суде зарегистрировано 39 исков, и компания обязана исправить недостатки и выплатить неустойку.

