Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Кургане продается квартира-гараж по цене собаки породы мальтипу

В Кургане продается квартира-гараж за полмиллиона рублей
22 октября 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самая дешевая квартира в Кургане продается за полмиллиона (архивное фото)

Самая дешевая квартира в Кургане продается за полмиллиона (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Черемухово выставлена на продажу необычная квартира-студия. Жилье больше похоже на гараж: окна заложены кирпичом, в помещении нет признаков благоустройства, зато стоимость квартиры почти как у собак породы мальтипу — 500 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на сайте популярных объявлений. 

«Продается помещение в жилом одноэтажном кирпичном доме, площадью 84 квадратных метра. Потолки 4 метра, необходимо отштукатурить стены, прибить пол с потолком, установить санузел, батареи, подключиться к электроснабжению. Все коммуникации подведены к дому, осталось только подключиться и установить счетчики», — говорится в объявлении.

В Кургане продается квартира за 500 тысяч рублей

Фото: сайт популярных объявлений

Жилье требует капитального ремонта, стоимость которого оценивается в 1 344 000 рублей. О соседях через стенку известно, что они благоустроили свою квартиру и проживают в ней круглогодично. Собственник объявления отмечает, что скидка возможна только при осмотре квартиры.

Продолжение после рекламы

Ранее в Кургане не удавалось найти покупателя на самую дорогую квартиру на вторичном рынке стоимостью 20 миллионов рублей, а самая дешевая квартира в новостройках города стоила более 2,5 миллионов и будет сдана только в 2026 году. Таким образом, выставленная за 500 тысяч рублей студия-гараж стала одним из самых доступных предложений на рынке недвижимости города.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал