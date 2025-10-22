В Кургане продается квартира-гараж по цене собаки породы мальтипу
Самая дешевая квартира в Кургане продается за полмиллиона (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане в микрорайоне Черемухово выставлена на продажу необычная квартира-студия. Жилье больше похоже на гараж: окна заложены кирпичом, в помещении нет признаков благоустройства, зато стоимость квартиры почти как у собак породы мальтипу — 500 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на сайте популярных объявлений.
«Продается помещение в жилом одноэтажном кирпичном доме, площадью 84 квадратных метра. Потолки 4 метра, необходимо отштукатурить стены, прибить пол с потолком, установить санузел, батареи, подключиться к электроснабжению. Все коммуникации подведены к дому, осталось только подключиться и установить счетчики», — говорится в объявлении.
В Кургане продается квартира за 500 тысяч рублей
Жилье требует капитального ремонта, стоимость которого оценивается в 1 344 000 рублей. О соседях через стенку известно, что они благоустроили свою квартиру и проживают в ней круглогодично. Собственник объявления отмечает, что скидка возможна только при осмотре квартиры.
Ранее в Кургане не удавалось найти покупателя на самую дорогую квартиру на вторичном рынке стоимостью 20 миллионов рублей, а самая дешевая квартира в новостройках города стоила более 2,5 миллионов и будет сдана только в 2026 году. Таким образом, выставленная за 500 тысяч рублей студия-гараж стала одним из самых доступных предложений на рынке недвижимости города.
