В Кургане продается квартира-гараж по цене собаки породы мальтипу

Самая дешевая квартира в Кургане продается за полмиллиона (архивное фото)

В Кургане в микрорайоне Черемухово выставлена на продажу необычная квартира-студия. Жилье больше похоже на гараж: окна заложены кирпичом, в помещении нет признаков благоустройства, зато стоимость квартиры почти как у собак породы мальтипу — 500 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на сайте популярных объявлений.

«Продается помещение в жилом одноэтажном кирпичном доме, площадью 84 квадратных метра. Потолки 4 метра, необходимо отштукатурить стены, прибить пол с потолком, установить санузел, батареи, подключиться к электроснабжению. Все коммуникации подведены к дому, осталось только подключиться и установить счетчики», — говорится в объявлении.

В Кургане продается квартира за 500 тысяч рублей Фото: сайт популярных объявлений

Жилье требует капитального ремонта, стоимость которого оценивается в 1 344 000 рублей. О соседях через стенку известно, что они благоустроили свою квартиру и проживают в ней круглогодично. Собственник объявления отмечает, что скидка возможна только при осмотре квартиры.

