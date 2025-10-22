Браконьеры из Шадринска должны выплатить больше 2 млн рублей за 10 косуль

В Шадринске осуждены двое мужчин за незаконную добычу 10 сибирских косуль. Суд взыскал с браконьеров больше 2 млн рублей ущерба и штрафа на двоих. Один из осужденных получил еще год исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В Шадринске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте на сибирских косуль. Установлено, что в марте 2025 года осужденные, не имея разрешения на добычу охотничьих животных, незаконно отстрелили 10 особей сибирской косули», — указано в сообщении ведомства.

Мужчины охотились на автомобиле Ford Focus из охотничьего ружья. У одного из браконьеров в гараже нашли порох. Суд назначил мужчинам штраф 240 тысяч и 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой на два года. Одному из них также назначен один год исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы. Еще 1 520 000 рублей мужчины должны заплатить в качестве возмещения ущерба, причиненного государству. Охотничье ружье и автомобиль конфискованы в доход государства.