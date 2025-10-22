В Курганской области начали формировать комиссии, которые будут проводить выборы до 2030 года

В избиркоме Курганской области начнется массовое обновление составов комиссий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избирательная комиссия Курганской области запустила процесс формирования составов территориальных избирательных комиссий (ТИК) нового созыва, которые будут работать в 2025–2030 годах. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

«Срок полномочий действующих комиссий истекает в декабре 2025 года. Как уточнили в облизбиркоме, всего в регионе будет сформировано 27 территориальных комиссий: по одной в каждом муниципальном округе и в Шадринске, а также две — в Кургане (Восточная и Западная)», — следует из данных избиркома региона.

С 20 октября по 18 ноября начинается прием предложений по кандидатурам для включения в состав ТИКов с правом решающего голоса. Подать документы можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в Избирательной комиссии Курганской области. «Предлагаем региональным отделениям политических партий, общественным организациям и муниципальным советам принять участие в подборе кандидатур в составы территориальных комиссий на новый пятилетний срок», — подчеркнула секретарь облизбиркома Наталья Лебедева.

