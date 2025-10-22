Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

В Кургане на Всероссийской ярмарке вакансий уделят внимание участникам СВО

22 октября 2025 в 18:25
Ярмарка вакансий пройдет в Кургане 24 октября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий, который пройдет 24 октября, особое внимание уделят участникам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра занятости населения.

«Отдельное внимание будет уделено участникам СВО и членам их семей. Для них проведут Форум вакансий и трудовой адаптации, где ознакомят с имеющимися вакансиями, программами профессионального обучения и дополнительного профобразования», — рассказали в ЦЗН.

Также на площадке пройдут мастер-классы и тестирования. Желающих научат составлять резюме и справляться с волнением на собеседованиях. На ярмарке ждут безработных, студентов, выпускников. Ищущие работу горожане смогут узнать у работодателей уровень заработной платы, условия труда и пройти индивидуальное собеседование.

Ранее URA.RU писало, что во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Кургане примут участие более 50 работодателей из различных сфер экономики. Они представят порядка 1500 вакансий. Ожидается, что ярмарку посетят не менее 2000 человек. Адреса ярмарки: Курган, корпус Курганского государственного университета по проспекту Машиностроителей, 12; Шадринск, Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова на улице Свердлова, 57.

