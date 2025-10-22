«Это уровень первого мира»: отец Илона Маска посоветует сыну посетить Казань

Эррол Маск сообщил, что обязательно посоветует Илону Маску приехать в Казань Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Отец Илона Маска, Эррол Маск, высоко оценил уровень благоустройства Казани и заявил, что посоветует своим сыновьям посетить столицу Татарстана. Об этом он рассказал на встрече с представителями ИТ-сообщества республики.

«Казань — это прекрасный сюрприз, какое красивое место. Какой абсолютно выдающийся город. Никогда не подумаешь, что ему тысяча лет. Он выглядит так, будто его построили вчера. <…> Первое, что я хочу сделать, когда вернусь, это рассказать своим двум мальчикам — у меня два сына, Илон и Кимбал», — цитирует ТАСС Маска. По его словам, его дети обязательно должны увидеть Казань.

Маск старший отметил качество планирования строительства столицы Татарстана. Он подчеркнул, что много путешествует, но видит, как другие города не сделали того, что уже реализовано в Казани. Отдельно он отметил, что ему понравились типы дорог, освещение. «Это действительно уровень первого мира», — подчеркнул бизнесмен.

