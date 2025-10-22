Гладков сообщил о ранении 9-летней девочки в Белгородской области

Срочная новость Фото: © URA.RU

В результате ударов украинских беспилотников по территории Грайворонского округа, пострадали два мирных жителя, включая ребенка девяти лет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, накануне в селе Новостроевка-Первая беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего девятилетняя девочка получила травмы. Сегодня родители доставили ребенка в областную детскую клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее осколочные ранения ноги. Еще один инцидент зафиксирован в селе Головчино, где водитель специальной техники пострадал в результате атаки дрона. У мужчины выявлены минно-взрывная травма и баротравма; в настоящее время его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода для проведения дополнительного обследования. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.