Начальник владимирской женской колонии задержан за взятку
Начальник исправительной колонии задержан с поличным при получении взятки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Начальник женской исправительной колонии №2 в поселке Головино Владимирской области задержан с поличным при получении взятки. Об этом пишет Росгвардия по Центральному округу.
«Сотрудниками СОБР „Сунгирь“ регионального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из региональных ФСБ, СК и ФСИН задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере», — сказано в сообщении telegram-канала Росгвардии. Отмечается, что в момент задержания руководитель попытался избавиться от пакета с денежными средствами.
Дополнительно сообщается, что подозреваемый получил крупную сумму за обещание перевести осужденную на другой участок работы с более легкими условиями труда. Посредница передала деньги начальнику колонии на территории исправительного учреждения. После передачи взятки подозреваемый был задержан с поличным. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.
