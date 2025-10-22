Начальник владимирской женской колонии задержан за взятку

Начальник исправительной колонии задержан с поличным при получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник женской исправительной колонии №2 в поселке Головино Владимирской области задержан с поличным при получении взятки. Об этом пишет Росгвардия по Центральному округу.

«Сотрудниками СОБР „Сунгирь“ регионального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из региональных ФСБ, СК и ФСИН задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере», — сказано в сообщении telegram-канала Росгвардии. Отмечается, что в момент задержания руководитель попытался избавиться от пакета с денежными средствами.