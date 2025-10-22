Жога позвал уральцев отведать деликатесы из оленины, югорскую рыбу, сладости дикоросов
Сбор урожая в УрФО закончен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Уборка урожая в Уральском федеральном округе близка к завершению. На текущий момент осталось собрать около 4% зерновых и картофеля, а также приблизительно 15% овощей открытого грунта, об этом сообщает пресс-служба полпреда России по УрФО Артема Жоги. Итоги сельхозсезона в регионе подведут на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО.
«На выставке самую разнообразную продукцию покажут регионы УрФО: мясные деликатесы из оленины с Ямала, крафтовые сыры с Южного Урала и югорская рыба, шоколад с уральскими ягодами и другие сладости из северных дикоросов», — отметил Жога. В экспозиции будет представлено около 300 компаний, а в деловой программе примут участие 170 экспертов. Мероприятие пройдет по инициативе полпреда в Екатеринбурге с 29 по 31 октября на площадке центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Как сообщили в аппарате, на сегодняшний день намолочено свыше 6,5 млн тонн зерна, накопано 665 тысяч тонн картофеля и собрано 138 тысяч тонн овощей. По всем культурам урожайность оказалась выше, чем в прошлом году. Артём Жога связал высокие результаты с профессиональной работой аграриев и эффективной господдержкой.
