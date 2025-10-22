«Все индивидуально»: сколько бывшие свердловские топ-чиновники тратят на свою защиту
Чиновники обращаются за помощью по гражданским и уголовным делам
Бывшие свердловские чиновники, ставшие фигурантами уголовных дел, нанимают опытных и дорогих адвокатов. За их услуги некоторым приходится отдавать до полумиллиона рублей в месяц. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказали два источника в юридических кругах.
«Все индивидуально. У адвокатов и юристов нет определенного прайса. Возможно, стартовая цена начинается от 200-300 тысяч рублей. Стоимость может доходить и до 500 тысяч рублей в месяц», — отметил собеседник агентства.
По словам другого источника, бывают случаи, когда за чиновника платят его друзья или знакомые. «Все зависит от возможностей каждого человека. Также есть адвокаты, которые работают по фиксированной оплате, кто-то так не работает», — заявил он.
Начиная с прошлого года, в Свердловской области задержали чиновников из разных городов. К примеру, в конце декабря 2024-го силовики скрутили бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Его обвинили во взятке, суд отправил экс-мэра в колонию на десять лет. В январе оперативники поймали бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, которого тоже обвинили в коррупции. Суд над ним скоро начнется. Месяц назад по обвинению в мошенничестве был арестован экс-вице-губернатор региона Олег Чемезов.
