Жене с детьми погибшего на СВО свердловчанина отказали в выплатах

В Новой Ляле (Свердловская область) жену и двух детей погибшего участника спецоперации на Украине оставили без выплат примерно на миллион рублей. Женщине отказали в управлении соцполитики, несмотря на подтверждающие документы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Заявительницей представлены документы, подтверждающие участие супруга в специальной военной операции. Однако учреждением в назначении выплат отказано», — пояснили в ведомстве.