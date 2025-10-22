Жене с детьми погибшего на СВО свердловчанина отказали в выплатах
Супруга бойца обратилась за выплатами в управление соцполитики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Новой Ляле (Свердловская область) жену и двух детей погибшего участника спецоперации на Украине оставили без выплат примерно на миллион рублей. Женщине отказали в управлении соцполитики, несмотря на подтверждающие документы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Заявительницей представлены документы, подтверждающие участие супруга в специальной военной операции. Однако учреждением в назначении выплат отказано», — пояснили в ведомстве.
К делу подключилась прокуратура, направив иск в суд с требованием перечислить положенную выплату. Вскоре членам семьи участника СВО выплатили 960 тысяч рублей и 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!