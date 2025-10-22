Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Выплаты и пенсии

Жене с детьми погибшего на СВО свердловчанина отказали в выплатах

22 октября 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Супруга бойца обратилась за выплатами в управление соцполитики

Супруга бойца обратилась за выплатами в управление соцполитики

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новой Ляле (Свердловская область) жену и двух детей погибшего участника спецоперации на Украине оставили без выплат примерно на миллион рублей. Женщине отказали в управлении соцполитики, несмотря на подтверждающие документы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Заявительницей представлены документы, подтверждающие участие супруга в специальной военной операции. Однако учреждением в назначении выплат отказано», — пояснили в ведомстве.

К делу подключилась прокуратура, направив иск в суд с требованием перечислить положенную выплату. Вскоре членам семьи участника СВО выплатили 960 тысяч рублей и 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал