«Закон правильный»: свердловские мэры оценили новую схему своего избрания

Главы свердловских городов с воодушевлением восприняли новый закон об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований. Опрошенные URA.RU градоначальники позитивно оценили тот факт, что теперь кандидатов на должность мэра будет определять лично губернатор, а не конкурсная комиссия.

Закон о местном самоуправлении, в рамках которого меняется порядок избрания мэров, вступил в силу на федеральном уровне с 19 июня этого года. Теперь этот закон приземляют на регионы. Как он будет работать, свердловским мэрам подробно объяснили сотрудники губернаторской резиденции 21 октября на большом совещании.

Так, теперь претендентов на должность отбирает не конкурсная комиссия, а сам глава региона. Свои кандидатуры ему могут предлагать общественная палата региона, политические партии, представленные в Госдуме и местном парламенте, совет муниципальных образований, Всероссийская ассоциация развития МСУ. Затем губернатор создает комиссию для рассмотрения кандидатур, она рекомендует ему кандидатов для выдвижения. После этого губернатор вносит в думу не менее двух фамилий, и депутаты голосуют. Теперь законопроект должны рассмотреть и принять на заседании свердловского парламента.

Главное отличие от нынешней схемы — теперь не все желающие могут податься на конкурс. «И это хорошо. Практика показывает, что те, кто рвется на должность мэра, либо не понимают, куда рвутся, либо у них есть сомнительные интересы. Они не вхожи в вертикаль власти, не встроены в команду. Так если тебя не поддерживает никто, не согласовывает губернатор, зачем лезть в эту тему?» — поделился один из мэров.

Коллегу поддержал глава Богдановича Олег Нейфельд. «Думаю, закон правильный. Не всегда, когда мэра выбирает дума, он находится в контакте с руководством. Есть оппозиционные депутаты, которые голосуют за тех, кто не знает условия муниципальной службы, не умеет работать с бюджетом. Какой тогда от него толк и что будет с территорией? А если руководство доверил губернатор, значит человеку оказано доверие», — поделился мнением он.