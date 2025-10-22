Логотип РИА URA.RU
Россияне массово переходят на новый формат выбора автомобилей

«Авито Авто»: россияне чаще ищут автомобили в онлайне
22 октября 2025 в 18:44
Россияне чаще покупают автомобили онлайн

Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2025 году 85% потенциальных покупателей автомобилей начинают поиск в онлайне. При этом 66% россиян, которые уже приобрели машину, признались, что нашли ее именно в интернете. Такими результатами исследования поделились с URA.RU представители платформы «Авито Авто».

«Автолюбители все активнее используют онлайн-инструменты для поиска и подбора машины. По данным нашей платформы, подавляющее большинство потенциальных покупателей начинают поиск автомобиля онлайн. Чтобы упростить процесс изучения авторынка, мы даже запустили новый формат поиска авто по моделям, реализованный в виде карточек, где собраны все доступные характеристики: состояние авто, тип и объем двигателя, коробка передач, привод, комплектация и цвет. Раньше пользователям нужно было изучить множество объявлений», — рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

Представители платформы также отметили, что почти три четверти опрошенных россиян (71%) предпочитают выбирать автомобили конкретных марок. При этом больше половины респондентов (57%) точно знают желаемую модель. В то же время, каждый пятый человек (21%) ограничивается определенным поколением выбранного автомобиля.

