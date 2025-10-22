Работала в минздраве, уехала в разгар COVID в Чехию: биография экс-ректора УГМУ Ковтун

Ольга Ковтун стала ректором УГМУ в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ушедшая в отставку с поста ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун сократила после прихода в вуз число кафедр, в разгар пандемии COVID-19 уехала в Чехию, была фигурантом уголовного дела. А также публично поддержала идею рожать детей в период обучения. Подробнее о бывшем руководителе медуниверситета, академике РАН, заслуженном враче Российской Федерации, — в материале URA.RU.

Начало пути

Юбилейный год УГМУ (в октябре 2025 года вузу исполнилось 95 лет) является таковым и для бывшего ректора. 22 октября Ковтун исполнилось 70 лет. Экс-глава вуза родилась в городе Березники (Пермский край). Родной университет (тогда еще Свердловский государственный мединститут) закончила в 1979 году. Училась Ковтун на педиатрическом факультете.

Работа в УГМУ

Ольга Ковтун является выпускницей Свердловского медицинского института Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После клинической ординатуры стала ассистентом кафедры детских инфекционных болезней. Кандидатскую диссертацию защитила в возрасте 29-ти лет, докторскую (на тему оптимизации прогноза, лечения у детей клещевого энцефалита и боррелиоза) — в 42. В 1998 году стала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии УГМА, а затем возглавила кафедру неврологии детского возраста и неонатологии. С 2007 была проректором по научной работе и инновациям.

Министерство здравоохранения Свердловской области

В свердловском министерстве здравоохранения Ковтун начала работать в 1999 году. Сначала была заместителем главы ведомства по организации медицинской помощи матерям и детям, затем первым замом и советником зампредседателя правительства региона по социальной политике (главой на тот момент был Алексей Воробьев). В 2006 году Ковтун возглавила Екатеринбургский филиал Научного центра здоровья детей РАМН.

Правительство Пермского края

В 2015 году будущий ректор УГМУ стала министром здравоохранения Пермского края. В этот период, до 2017 года, также занимала должность зампредседателя правительства региона по вопросам социальной политики (при губернаторе Викторе Басаргине).

Возвращение в УГМУ

В 2017 году Ольга Ковтун пришла на смену ректора Сергея Кутепова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году Ковтун вернулась в родной вуз. Она сменила ректора Сергея Кутепова, который возглавлял университет 12 лет. Сначала Ковтун работала в статусе «и.о „. В марте 2018 года была назначена ректором. И тут же сократила количество кафедр в вузе, при этом назвав это „укрупнением“, „потому что очень трудно управлять малочисленным коллективом (когда, например, кафедра — это 1,5 ставки)“, — пояснила тогда она. Добавив, что реформа не сказалась на профессорско-преподавательском составе.

В марте 2020 года Ковтун улетела в Чехию, где был разгар пандемии COVID-19. Во время ее отпуска в регионе ввели режиме повышенной готовности (по указу губернатора Евгения Куйвашева). Был риск того, что из Чехии ректор не сможет выехать, так как тогда в городах Европы начали закрывать границы. После возвращения из поездки она ушла на карантин. Путешествие ректора медвуза за границу во время пандемии возмутило студентов, так как в вузе не были введены карантинные меры по коронавирусу.

В разгар пандемии ректор УГМУ улетела в Чехию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ноябре Ковтун стала фигурантом уголовного дела. Возбудили его по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Поводом стало фиктивное трудоустройство некоей Новоселовой. Также на ректора подавалась жалоба в прокуратуру из-за нарушений при проведении госзакупок. Якобы в списке членов комиссии были люди, давно уволившиеся из вуза. В декабре уголовное дело закрыли. Как тогда заявил адвокат ректора Сергей Колосовский, в ситуацию пришлось вмешаться надзорным органам. «Состава преступления не было изначально, на что и указал прокурор области», — пояснил он.

В ноябре 2024 года Ковтун в эфире ОТВ заявила о важности создания семьи и рождения детей в студенческие годы. «В 2006 году средний возраст женщины, которая рожала, был 23-24 года, а сейчас — 29 лет», — посетовала она тогда. Добавив, что «никогда материальные преграды не были истинной преградой для создания семьи».

В оставку Ковтун ушла 22 октября 2025 года. Исполняющим обязанности ректора, как сообщили источники URA.RU, будет директор НИИ ОММ Юрий Семенов — в прошлом министр здравохранения Челябинской области.