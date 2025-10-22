Путин присвоил высокий статус свердловским металлургам

Владимир Путин выразил благодарность свердловским металлургам за их вклад в развитие отрасли Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» было присвоено ряду жителей Свердловской области. Эта высокая награда отмечена за значительный вклад в развитие металлургической отрасли и многолетний добросовестный труд. В числе удостоенных — сотрудники ведущих предприятий региона, чья ежедневная работа является залогом успеха всей отрасли. Среди них операторы, мастера, наладчики, слесари, контролеры и другие специалисты.

Среди награжденных — сотрудники акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод». Это одно из крупнейших предприятий по производству стальных труб, продукция которого востребована как в России, так и за рубежом. Почетного звания удостоены: Сергей Арышев, Константин Басманов, Валерий Кетриш, Алексей Павлюк, Сергей Подъячева, Рузаль Рахимов, Олег Соломенников и Эдуард Черных.

Акционерное общество «Северский трубный завод» также представлено в списке награжденных. Среди отмеченных специалистов: Сергей Бауль, Александр Белев, Александр Коляска, Василий Кузьминых, Александр Сычев, Язиля Халиулина, Андрей Хлопенков.

В числе отмеченных государственными наградами работников АО «Синарский трубный завод» — одного из флагманов региональной промышленности, оказались высококвалифицированные специалисты различных направлений. Среди них — Татьяна Брусницына, Евгения Огнева, Григорий Гоголев, Эдуард Конкевич, Ольга Лякина, Леонид Курий, Сергей Логунов и Александр Рубникович. Кроме того, заслуженные награды получили Николай Липин, Андрей Русаков, Сергей Свечников, Марат Хамзин и Владимир Чемезов.