Иностранец приехал в Свердловскую область и травил жителей: как его наказали

В Екатеринбурге посадили в колонию иностранца-наркоторговца
22 октября 2025 в 19:04
Мужчину приговорили к колонии строгого режима (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу, который специально приехал в Россию, чтобы заниматься продажей наркотиков. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина раскладывал «закладки» на территории Свердловской области. Когда силовики задержали его, то нашли и изъяли у него запрещенные вещества массой свыше 1700 грамм.

«На основании неопровержимых доказательств суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», — добавил собеседник агентства. Официальных комментариев от региональных силовых структур по теме нет.

Фото: читатель URA.RU

