Иностранец приехал в Свердловскую область и травил жителей: как его наказали
Мужчину приговорили к колонии строгого режима (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу, который специально приехал в Россию, чтобы заниматься продажей наркотиков. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, мужчина раскладывал «закладки» на территории Свердловской области. Когда силовики задержали его, то нашли и изъяли у него запрещенные вещества массой свыше 1700 грамм.
«На основании неопровержимых доказательств суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», — добавил собеседник агентства. Официальных комментариев от региональных силовых структур по теме нет.
Фото: читатель URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!