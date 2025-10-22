«Нога висела на сухожилиях»: многотонная фура переехала мужчину на трассе Серов—Ивдель

Специалисты провели серию высокотехнологичных хирургических вмешательств (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Североуральске врачи центральной городской больницы спасли 64-летнего Евгения Васильева, который чудом выжил после тяжелого ДТП. Инцидент произошел на трассе Серов–Ивдель неподалеку от поселка Бокситы, где мужчину, чинившего сломавшийся автомобиль, сбила многотонная фура. Благодаря профессионализму медиков и применению современных методик пациента удалось вернуть к жизни, несмотря на критическое состояние.

«На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики оценили тяжесть состояния пострадавшего и экстренно доставили его в Североуральскую центральную городскую больницу. Здесь началась борьба за жизнь пациента — его сразу же отправили в операционную», — отметили в пресс-службе свердловского минздрава.

Заведующая отделением реанимации Марина Самсонова рассказала, что пострадавшие в ДТП часто поступают в крайне тяжелом состоянии. Помимо физических травм, они испытывают сильнейший шок. Врачи применили комплекс мер: искусственную вентиляцию легких, гемодиализ, инфузионную и гемотрансфузионную терапию, чтобы стабилизировать жизненно важные функции организма.

Сразу две медицинские бригады работали над спасением Евгения Васильева. Хирурги под руководством заведующего отделением Артема Ходыки провели лапароскопическое обследование брюшной полости, чтобы исключить внутренние повреждения. Параллельно травматологи Рустам Мирзоев и Назар Зоиров занимались восстановлением конечности. «Нога держалась буквально на сухожилиях и сосудах», — отметил Мирзоев.

По словам Рустама Мирзоева, повреждения сосудисто-нервного пучка и костей были настолько серьезными, что сохранить конечность не представлялось возможным. Врачи приняли решение ампутировать две трети голени, однако сохранили коленный сустав и верхнюю часть ноги, что позволит в будущем использовать протез.

Первые пять дней после операции пациент провел в реанимации, из них трое суток — в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. За это время ему перелили более трех литров крови и постоянно вводили препараты, поддерживающие жизнедеятельность.

После стабилизации состояния Евгений Васильев был переведен в травматологическое отделение, где за его восстановлением следил весь коллектив больницы. Медики отмечают, что после такой тяжелой травмы впереди у пациента длительная реабилитация, однако динамика восстановления положительная.