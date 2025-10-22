Уличного музыканта, певшего песни иноагентов в Екатеринбурге, арестовали. Фото
Следующие две недели Михайлов проведет под арестом
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость). Парня признали виновным в мелком хулиганстве и дискредитации армии, сообщил URA.RU источник. В telegram-канале певца информация подтверждается.
«Итог: 14 суток ареста», — следует из поста. Следующие две недели Михайлов проведет в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к адвокату Федору Акчермышеву, трубку он не взял.
Молодого человека задержали 21 октября. За день до этого он выступал на Плотинке в поддержку арестованной на 13 суток в Санкт-Петербурге певицы Наоко. Михайлов исполнял песни Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) и Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ).
