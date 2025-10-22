Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы

22 октября 2025 в 16:09
Автобусы поедут до Московского тракта

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 26 октября у Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий состоится траурная панихида по погибшим в 1930–1950 годы уральцам, куда власти направят два бесплатных автобуса для всех желающих. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Автобусы отправятся от главного входа в здание администрации города в 12:00. Мероприятие начнется в 13:00, а после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года», — пояснили там.

Мемориал стоит на 12-м километре Московского тракта. Траурная панихида здесь проходит регулярно. Неподалеку от этого места находится одно из самых массовых захоронений репрессированных.

